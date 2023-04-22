В ворота «Торпедо» назначены 5 пенальти в 2 матчах

В двух последних матчах чемпионата России «Торпедо» — «Спартак» (1:2) и «Химки» — «Торпедо» (игра еще продолжается) в ворота команды Жозепа Клотета назначены пять 11-метровых ударов.

Спартаковцы реализовали один из трех, игроки подмосковной команды — один из двух.