«Факел» и «Оренбург» сыграли вничью в РПЛ

«Факел» на своем поле сыграл вничью с «Оренбургом» в матче 22-го тура РПЛ — 0:0.

В начале второго тайма форвард хозяев Евгений Марков мог открыть счет матча, но его гол отменили из-за нарушения правил.

«Факел» (26 очков) занимает 11-е место в РПЛ. «Оренбург» (20) идет 14-м в турнирной таблице.

В следующем туре воронежцы 7 апреля на выезде сыграют с ЦСКА. Оренбуржцы на день позже дома примут «Рубин».