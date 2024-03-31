Аршавин — о словах Абаскаля: «Зенит» тоже стал чемпионом пять раз с божьей помощью»

Член правления «Зенита» Андрей Аршавин в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля, заявившего, что Бог подсказывает ему при выборе основного состава на игру.

«Абаскалю помогает Бог? Он всем нам помогает. «Зенит» тоже стал чемпионом пять раз с божьей помощью», — сказал Аршавин «СЭ».

В субботу, 30 марта, «Спартак» дома сыграл вничью с «Уралом» (0:0) в матче 22-го тура РПЛ. На данный момент красно-белые занимают пятое место в турнирной таблице, набрав 32 очка.