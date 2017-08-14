15:59 14 августа | Футбол — РФПЛ

Евгений Малкин: "В футболе болею только за сборную, но не за "Спартак", "Зенит" или ЦСКА"

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Российский нападающий Евгений Малкин, сегодня получивший приз "Харламов Трофи", рассказал о своих предпочтениях в других видах спорта.

– В футболе болею только за сборную, – заявил Малкин. Отдельно не поддерживаю ни "Спартак", ни "Зенит", ни ЦСКА. Следил в последние дни за чемпионатом мира по легкой атлетике, большое спасибо нашим спортсменам за медали. (Евгений БЕЛОУСОВ)

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КОММЕНТАРИИ (7)
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Werewolf

баламошка lordblack А зачем вообще пинают мячи всякие Лопыревы, Белоголовцевы, Малкины и т.п.?/////////////Белоголовцев за Спартак топит, у Лопырёвой с..... большие, а у Малкина ни с.... нет и ни за кого он не болеет. Глупые лошади._______Если по твоей логике: у Лопыревой с... большие, а у Малыча 3 кубка Стенли и в этом году самый лучший хоккеист России. Вот чего Лопыреву приглашали: Кубков то у нее нет.....?

21:24 14 августа

Millwall82

Ну так не удивительно, в Магнитогорске нет ФК, а челябинский Зенит играет в ПФЛ.

17:23 14 августа

armi

А пришел все же на матч ЦСКА!!!

16:51 14 августа

super_bear

Красавчик. Так и надо. Вполне дипломатично)

16:43 14 августа

баламошка

lordblack А зачем вообще пинают мячи всякие Лопыревы, Белоголовцевы, Малкины и т.п.?/////////////Белоголовцев за Спартак топит, у Лопырёвой с..... большие, а у Малкина ни с.... нет и ни за кого он не болеет. Глупые лошади.

16:38 14 августа

lordblack

А зачем вообще пинают мячи всякие Лопыревы, Белоголовцевы, Малкины и т.п.?

16:34 14 августа

баламошка

И зачем лошади приглашали его мяч пнуть?

16:17 14 августа