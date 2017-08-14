Евгений Малкин: "В футболе болею только за сборную, но не за "Спартак", "Зенит" или ЦСКА"

Российский нападающий Евгений Малкин, сегодня получивший приз "Харламов Трофи", рассказал о своих предпочтениях в других видах спорта.

– В футболе болею только за сборную, – заявил Малкин. Отдельно не поддерживаю ни "Спартак", ни "Зенит", ни ЦСКА. Следил в последние дни за чемпионатом мира по легкой атлетике, большое спасибо нашим спортсменам за медали. (Евгений БЕЛОУСОВ)