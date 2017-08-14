Евгений Малкин: "В футболе болею только за сборную, но не за "Спартак", "Зенит" или ЦСКА"

Российский нападающий Евгений Малкин, сегодня получивший приз "Харламов Трофи", рассказал о своих предпочтениях в других видах спорта.
– В футболе болею только за сборную, – заявил Малкин. Отдельно не поддерживаю ни "Спартак", ни "Зенит", ни ЦСКА. Следил в последние дни за чемпионатом мира по легкой атлетике, большое спасибо нашим спортсменам за медали. (Евгений БЕЛОУСОВ)
Werewolf
баламошка lordblack А зачем вообще пинают мячи всякие Лопыревы, Белоголовцевы, Малкины и т.п.?/////////////Белоголовцев за Спартак топит, у Лопырёвой с..... большие, а у Малкина ни с.... нет и ни за кого он не болеет. Глупые лошади._______Если по твоей логике: у Лопыревой с... большие, а у Малыча 3 кубка Стенли и в этом году самый лучший хоккеист России. Вот чего Лопыреву приглашали: Кубков то у нее нет.....?
21:24 14 августа
Millwall82
Ну так не удивительно, в Магнитогорске нет ФК, а челябинский Зенит играет в ПФЛ.
17:23 14 августа
armi
А пришел все же на матч ЦСКА!!!
16:51 14 августа
super_bear
Красавчик. Так и надо. Вполне дипломатично)
16:43 14 августа
баламошка
lordblack А зачем вообще пинают мячи всякие Лопыревы, Белоголовцевы, Малкины и т.п.?/////////////Белоголовцев за Спартак топит, у Лопырёвой с..... большие, а у Малкина ни с.... нет и ни за кого он не болеет. Глупые лошади.
16:38 14 августа
lordblack
А зачем вообще пинают мячи всякие Лопыревы, Белоголовцевы, Малкины и т.п.?
16:34 14 августа
баламошка
И зачем лошади приглашали его мяч пнуть?
16:17 14 августа