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23 марта, 13:06

Ловчев: «Целое двадцатилетие Уткин — это человек номер один в рассказах о футболе»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев поделился воспоминаниями о спортивном комментаторе Василии Уткине.

«У меня был недавно юбилей, 75 лет. И Вася не забыл про это, выставил у себя в соцсетях фразу: «Оказалось, что мы с ним жили в километре друг от друга, но ни разу не ходили в гости. А чего я к тебе, Серафимыч, приду? Ты же не пьющий человек. Давай лучше ты ко мне». Получилось так, что я пришел к нему только сюда, на прощание. Целое двадцатилетие Уткин — это человек номер один в рассказах о футболе. Он очень много знал, был большим профессионалом... Здоровье вещь такая, не дай бог с нами такое случилось. Мне не хватает его репортажей, его аналитики», — сказал Ловчев.

Церемония прощания с Уткиным проходит 23 марта в Центральной клинической больнице при президенте России с 11.00 до 14.00. Уткин скончался 19 марта в возрасте 52 лет.

Евгений Ловчев
ФК Спартак (Москва)
Василий Уткин
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1
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2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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29.03 19:30
Динамо – Ростов
 - : -
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Кр. Советов – Зенит
 - : -
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Сочи – ЦСКА
 - : -
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Балтика – Пари НН
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