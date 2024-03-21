Прощание с Василием Уткиным пройдет 23 марта

Прощание с российским журналистом Василием Уткиным пройдет 23 марта, сообщается в соцсетях футбольного клуба «Эгриси».

Прощание будет организовано в ЦКБ при президенте России с 11.00 до 14.00. О дополнительной информации будут сообщать по мере ее появления.

Уткин скончался 19 марта в возрасте 52 лет, предварительная причина смерти — тромбоэмболия легочной артерии, у него оторвался тромб.

Уткин работал на телевидении с 1994 года. Он дважды становился лауреатом телевизионной премии ТЭФИ в номинации «Лучший спортивный комментатор» — в 2004 и 2005 годах.