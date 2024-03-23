«Спартак» должен был сыграть товарищеский матч с «Нефтчи» в субботу, 23 марта. Игра планировалась в Баку на стадионе «Нефтчи Арена», начало — 17:00 по московскому времени (18:00 по местному).

В субботу днем «Спартак» объявил об отмене встречи с «Нефтчи». «Скорбим вместе со всей Россией», — говорился в сообщении красно-белых о теракте в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье вечером 22 марта.

«Спартак» находится на шестой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 31 очко в 20 матчах. «Нефтчи» идет на третьем месте в чемпионате Азербайджана с 40 очками после 27 встреч.

Последний раз команды встречались 18 июля 2023 года в рамках товарищеского матча. Тогда «Спартак» одержал победу со счетом 2:0. В той игре забитыми мячами отметились российский нападающий Павел Мелешин и нидерландский вингер Квинси Промес.