«Это унизительный позор». Реакция соцсетей на интервью Мамаева на «Матч ТВ»
В соцсетях отреагировали на интервью полузащитника «Ростова» Павла Мамаева журналисту Нобелю Арустамяну.
24 августа Арустамян объявил о том, что покинул «Матч ТВ». Причиной стало это интервью с Мамаевым.
Константин Генич, комментатор «Матч ТВ»: «Не интервью, а исповедь. Только не знаю, ЗАЧЕМ ЭТО?!»
Evgeniy Lyubushkin: «А теперь немного о спорте: это был Павел Мамаев — ФУТБОЛИСТ команды Ростов!»
Алисонька: «Мамаев, который говорит о том, как его любят, и Нобель, который постоянно пытается перевести тему на футбол — секрет провального интервью».
Veverty25: «Теперь понятно, почему Мамаев не дает интервью — он их просто не умеет давать».
Bortsov_ale: «Павел Мамаев — это унизительный позор. 1. Норм тема для мерзких ток-шоу. 2. Футболист уже давно не топ. 3. Миллионерчик из ничего. К таким людям особые женщины притягиваются заслуженно 4. Человек, конечно, мда... Все это выносить».
В интервью Мамаев рассказал о бракоразводном процессе с Аланой Мамаевой. В апреле пара была официально разведена после восьми лет брака. Вместе они воспитывали общую дочь Алису. Кроме того, у Мамаевой есть сын Алекс от первого брака.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю