«Это унизительный позор». Реакция соцсетей на интервью Мамаева на «Матч ТВ»

В соцсетях отреагировали на интервью полузащитника «Ростова» Павла Мамаева журналисту Нобелю Арустамяну.

24 августа Арустамян объявил о том, что покинул «Матч ТВ». Причиной стало это интервью с Мамаевым.

Константин Генич, комментатор «Матч ТВ»: «Не интервью, а исповедь. Только не знаю, ЗАЧЕМ ЭТО?!»

Не интервью, а исповедь. Только не знаю ЗАЧЕМ ЭТО?! — Константин Генич (@GenichK) August 24, 2021

Evgeniy Lyubushkin: «А теперь немного о спорте: это был Павел Мамаев — ФУТБОЛИСТ команды Ростов!»

Алисонька: «Мамаев, который говорит о том, как его любят, и Нобель, который постоянно пытается перевести тему на футбол — секрет провального интервью».

Veverty25: «Теперь понятно, почему Мамаев не дает интервью — он их просто не умеет давать».

Bortsov_ale: «Павел Мамаев — это унизительный позор. 1. Норм тема для мерзких ток-шоу. 2. Футболист уже давно не топ. 3. Миллионерчик из ничего. К таким людям особые женщины притягиваются заслуженно 4. Человек, конечно, мда... Все это выносить».

В интервью Мамаев рассказал о бракоразводном процессе с Аланой Мамаевой. В апреле пара была официально разведена после восьми лет брака. Вместе они воспитывали общую дочь Алису. Кроме того, у Мамаевой есть сын Алекс от первого брака.