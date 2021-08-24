Мамаев: «Первые впечатления от работы с Семиным только позитивные»

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев поделился впечатлениями от работы с новым главным тренером Юрием Семиным.

«Мне было интересно поработать с ним, — сказал Мамаев в интервью Нобелю Арустамяну на «Матч ТВ». — Первые впечатления только позитивные. Это человек, который схож со мой в плане задач, целей. Человек, который просто хочет побеждать. Это то, что мне надо».

Ранее Арустамян объявил об уходе с «Матч ТВ» после выхода этого интервью.