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Мамаев: «Первые впечатления от работы с Семиным только позитивные»

22:07
Павел Мамаев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Павел Мамаев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев поделился впечатлениями от работы с новым главным тренером Юрием Семиным.

«Мне было интересно поработать с ним, — сказал Мамаев в интервью Нобелю Арустамяну на «Матч ТВ». —  Первые впечатления только позитивные. Это человек, который схож со мой в плане задач, целей. Человек, который просто хочет побеждать. Это то, что мне надо».

Ранее Арустамян объявил об уходе с «Матч ТВ» после выхода этого интервью.

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Евгений Петров все материалы автора

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