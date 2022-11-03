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Судейство

Сегодня, 10:55

ЭСК РФС признала правильным решение не назначать пенальти в ворота «Локо» в матче с ЦСКА

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Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала правильным решение арбитра Артема Любимова не назначать пенальти в ворота «Локомотива» на 48-й минуте матча 15-го тура РПЛ с ЦСКА (0:1).

«Решение ЭСК мотивировано тем, что незначительный контакт со стороны игрока обороняющейся команды «Локомотив» Станислава Магкеева со спиной атакующего игрока команды «ЦСКА» Матвея Лукина, по мнению всех членов комиссии, не являлся основанием для назначения пенальти, так как контакт произошел в тот момент, когда ноги нападающего находились на газоне, со стороны защитника не было акцентированного точка в спину, а игрок ЦСКА явно преувеличил последствия этого контакта.

В данном эпизоде судья правильно следовал инструкциям и рекомендациям судейского комитета не расценивать подобные контакты как наказуемые и не назначать легковесных пенальти", — говорится на сайте РФС.

Также ЭСК посчитала правильным решение арбитра отменить гол хавбека ЦСКА Егора Ушакова на 89-й минуте встречи.

«Решение ЭСК мотивировано тем, что при проверке атакующей фазы перед взятием ворот было зафиксировано нарушение правил со стороны атакующего игрока команды ЦСКА Ушакова против игрока обороняющейся команды «Локомотив» Дмитрия Баринова, выраженное в неправильном использовании рук, при котором игрок ЦСКА сделал неестественное движение руки в направлении соперника, совершив безрассудный контакт с его лицом.

Учитывая данное обстоятельство, комиссия единогласно поддерживает отменить взятие ворот после правильного вмешательства ВАР, рекомендовавшего проверить единоборство в атакующей фазе команды ЦСКА", — написано на сайте РФС.

Россия. Премьер-лига. 15-й тур
29 окт, 19:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
0:1
ЦСКА
Источник: https://rfs.ru/news/216994
Футбол
РПЛ
РФС
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
0
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