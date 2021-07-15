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Ерохин поддержал продажу пива на российских стадионах

11:32
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Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин высказался в поддержку пива на российских стадионах.

— Для меня как для футболиста главное, чтобы болельщики получали удовольствие и положительные эмоции от похода на футбол, — цитируют Ерохина «Известия». -При этом на стадионе было безопасно и интересно и взрослым, и детям. В большинстве других стран пиво на стадионах присутствует, и не вижу ничего плохого, чтобы подобное было у нас. Насколько знаю, во время домашнего чемпионата мира продажа пива была разрешена и никаких массовых инцидентов, дававших повод сомневаться в российских болельщиках, не было.

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