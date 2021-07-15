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Солтмурад Бакаев извинился за разгром от «Спартака»

11:30
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Полузащитник «Рубина» Солтмурад Бакаев в разговоре с «СЭ» высказался о разгромном поражении от «Спартака» (0:4) на товарищеском турнире в Москве.

— Понятно, что это контрольная игра и результат неважен, но что произошло с «Рубином»?

— Результат неважен, но в любом случае так нельзя было играть. Я лично прошу прощения у партнеров по команде за не очень хорошую игру. И мы просим прощения у наших болельщиков, какая бы это игра ни была, товарищеская или контрольная, — так играть нельзя. Есть только один плюс: хорошо, что это произошло не на официальном матче, не на чемпионате.

— Что думаешь о готовности «Рубина»?

— Если не брать матч со «Спартаком», мы готовы неплохо. Есть еще время, есть еще чуть больше недели на подготовку. Будет матч с «Сочи», потом еще тренировочный процесс. Есть возможность довести свои кондиции до максимума.

Спартак — Рубин

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Севастиан Терлецкий все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы


  • Patisson

    Извинится за поражение - новый тренд. Думаю в новом чемпионате все футболисты проигравшей команды должны будут извиниться. И наверное будут прощены.

    15.07.2021