Солтмурад Бакаев извинился за разгром от «Спартака»

Полузащитник «Рубина» Солтмурад Бакаев в разговоре с «СЭ» высказался о разгромном поражении от «Спартака» (0:4) на товарищеском турнире в Москве.

— Понятно, что это контрольная игра и результат неважен, но что произошло с «Рубином»?

— Результат неважен, но в любом случае так нельзя было играть. Я лично прошу прощения у партнеров по команде за не очень хорошую игру. И мы просим прощения у наших болельщиков, какая бы это игра ни была, товарищеская или контрольная, — так играть нельзя. Есть только один плюс: хорошо, что это произошло не на официальном матче, не на чемпионате.

— Что думаешь о готовности «Рубина»?

— Если не брать матч со «Спартаком», мы готовы неплохо. Есть еще время, есть еще чуть больше недели на подготовку. Будет матч с «Сочи», потом еще тренировочный процесс. Есть возможность довести свои кондиции до максимума.