Эменике назвал удаление в матче с «Зенитом» самым ярким воспоминанием от игры в РПЛ

Бывший нападающий «Спартака» Эммануэль Эменике в интервью «СЭ» поделился самым ярким воспоминанием от игры в РПЛ.

«О, их очень много. Вообще, все время в России могу оценить на отлично. Но самое яркое воспоминание — как получил красную карточку в игре с «Зенитом» за жест, когда я повторил празднование Это'О. В «Спартаке» меня сразу защитили, весь клуб встал на мою сторону. Россия навсегда останется той страной, где я буду ощущать себя в безопасности», — сказал Эменике «СЭ».

Эменике выступал за «Спартак» с 2011 по 2013 год, перейдя из «Фенербахче». Нападающий провел 49 матчей за московскую команду, в которых забил 24 гола и сделал 8 результативных передач.