Эменике заявил о желании работать скаутом «Спартака»

Бывший нападающий сборной Нигерии Эммануэль Эменике в интервью «СЭ» ответил на вопрос о том, хотел бы он работать в «Спартаке».

«Я бы хотел стать скаутом красно-белых! Уверен, мне по силам помочь клубу в селекции и найти лучших игроков», — сказал Эменике «СЭ».

Эменике выступал за «Спартак» с 2011 по 2013 год, перейдя из «Фенербахче». Нападающий провел 49 матчей за московскую команду, в которых забил 24 гола и сделал 8 результативных передач.