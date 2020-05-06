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Скандальное удаление Эменике. Его наказали за дань уважения предкам

19:25
Эммануэл Эменике.
Эммануэл Эменике.
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8 лет назад, 6 мая 2012 года, «Спартак» одержал победу над «Зенитом» (3:2) в матче 43-го тура РПЛ, в котором голом отметился форвард Эммануэл Эменике на 84-й минуте игры.

Спустя минуту главный арбитр встречи Владимир Казьменко удалил нигерийца, посчитав, что футболист показал неприличный жест в адрес трибун.

— Без тени сомнения буду использовать этот жест, поскольку ничего оскорбительного в нем нет, — позже признался в интервью красно-белым Эменике. — Повторю: он лишь означает благодарность родителям за кровь, которая течет в моих жилах. А та красная карточка в Санкт-Петербурге — полная нелепица. Судья совершил очевидную ошибку.

Знаменитый жест-маска спартаковца Квинси Промеса.

Зенит — Спартак

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