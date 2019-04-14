22:29 | Футбол — РПЛ

Элдор Шомуродов: "У "Спартака" были хорошие моменты, но и мы убегали в быстрые атаки"

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Нападающий "Ростова" Элдор Шомуродов после матча 23-го тура премьер-лиги против "Спартака" (2:1) заявил, что его команда убегала в быстрые атаки. Форвард забил победный гол в этой встрече.

Мой гол? Роман Еременко хорошо подал с фланга, а я подставил голову. Уже когда пробил, понял – будет гол. Уж слишком хорошо летел мяч, - приводит слова Шомуродова официальный сайт "Ростова". - Карпин всегда говорит, что нужно выходить и помогать команде, забивать. Хорошо, что сегодня забил победный гол. 

Я понимал, что команда, которая забьет второй гол – победит. Именно так и случилось. У "Спартака" были хорошие моменты, но и мы убегали в быстрые атаки. 

В текущем сезоне Шомуродов провел 26 матчей за "Ростов", забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи. Дончане занимают 6-е место в турнирной таблице, имея в активе 35 очков.

Ростов - Спартак

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http://www.fc-rostov.ru/press/news/12467

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 23-й тур. "Ростов" – "Спартак" и другие игры
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