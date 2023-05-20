Деменко: «За счет Дзюбы у «Локомотива» создается гораздо больше моментов»

Деменко считает, что за счет Дзюбы у «Локомотива» создается гораздо больше моментов

Экс-футболист «Спартака» Максим Деменко высказался о зависимости «Локомотива» от нападающего Артема Дзюбы.

«Не скажу, что существует именно серьезная зависимость нападения «Локомотива» от Дзюбы, хотя в какой-то степени это верно. Но то, что Артем действительно помогает команде в атаке, и за счет него создается гораздо больше моментов, это точно», — приводит слова Деменко издание Vprognoze.ru.

Артем Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале 2023 года, провел 11 матчей, в которых забил восемь голов и отдал четыре результативных передачи.

«Локомотив» находится на 8-м месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 39 очков за 28 матчей.