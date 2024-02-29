Египетский новичок «Ростова» рассказал, какое выражение на русском выучил в первую очередь

Новичок «Ростова» Эяд Эль-Аскалани в интервью «СЭ» рассказал об успехах в изучении русского языка.

— Я учу русский, честно! Вот выучил одну фразу — она мне очень нравится — «египетская сила»! Сила — это хорошо! — сказал Эль-Аскалани.

— Я пока что знаю не так много слов, но стараюсь. Выучил «как дела», «пока» «хорошо», «привет», «увидимся», «доброе утро», «спасибо». Еще счет от нуля до десяти и пару ругательств. Учу самостоятельно по видео в TikTok, — добавил футболист.

«Ростов» объявил о договоренности с египетским «Исмаили» по трансферу 19-летнего Эль-Аскалани 4 февраля. По информации СМИ, контракт защитника рассчитан на пять лет, а заплатили за него ростовчане 920 тысяч евро.

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