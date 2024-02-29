Первый египтянин в истории РПЛ рассказал, как решился на переход в «Ростов»

Новичок «Ростова» Эяд Эль-Аскалани в интервью «СЭ» рассказал, как решился на переезд в Россию из Египта, где он играл за местный «Исмаили», воспитанником которого является.

— Считаю, мой переход в российский чемпионат станет важным шагом в карьере. Я обсудил все со своими родными, с агентом, с друзьями. Все посоветовали мне решиться на этот шаг и переехать. Думаю, это прекрасное и верное решение для моего будущего, — сказал Эль-Аскалани.

— А какие возможные минусы РПЛ ты видишь для себя?

— Никаких! Таково мое мнение. Эта лига хороша для меня. Хочу достичь высот здесь, а потом двинуться дальше. Мечтаю, разумеется, играть в Англии. Болею за «Ливерпуль», где играет кумир всех египтян Мохамед Салах.

«Ростов» объявил о договоренности с египетским «Исмаили» по трансферу 19-летнего Эль-Аскалани 4 февраля. По информации СМИ, контракт защитника рассчитан на пять лет, а заплатили за него ростовчане 920 тысяч евро.

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