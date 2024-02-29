Сергей Лапочкин: «Карасев справится с матчем «Зенит» — «Спартак»

Бывший арбитр РПЛ Сергей Лапочкин прокомментировал назначение Сергея Карасева на матч 19-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак».

«Будет сложный матч для арбитров. «Зенит» — «Спартак» — это всегда война и не важно, какое место занимают команды. Кто, если не Карасев отработает эту игру? Сергей гарантирует качество, он много раз работал на таких матчах. В России пока не появился еще один такой высококвалифицированный и опытный арбитр, как Карасев. Сергей должен справиться с игрой «Зенит» — «Спартак», — приводит слова Лапочкина «РБ Спорт».

Матч «Зенит» — «Спартак» пройдет 2 марта на «Газпром Арене».