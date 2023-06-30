Дзюба отметился голом в товарищеской встрече против «Волгаря»
Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба отметился забитым мячом в товарищеском матче против «Волгаря».
34-летний россиянин забил гол после подачи хавбека Рифата Жемалетдинова, доведя счет до разгромного — 3:0.
Ранее голами отметились Сергей Пиняев и Вадим Раков.
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