Абаскаль поблагодарил Мележикова за работу в «Спартаке»
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался об уходе Евгения Мележикова с должности генерального директора красно-белых.
«Хочу сказать большое спасибо от себя Евгению Владимировичу Мележикову за те годы, которые он провел в «Спартаке». Я знаю, что он работал очень много и продуктивно. Спасибо ему за то, что он сделал для нашей команды. Он всегда делал для «Спартака» максимум», — заявил Абаскаль клубной пресс-службе.
20 июня «Спартак» объявил о назначении Олега Малышева на пост генерального директора красно-белых. Ранее эту должность занимал Мележиков, который покинул клуб по соглашению сторон.
В сезоне-2022/23 «Спартак» занял третье место в турнирной таблице чемпионата России.
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