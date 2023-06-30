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Абаскаль поблагодарил Мележикова за работу в «Спартаке»

Виталий Косик
Корреспондент
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Евгений Мележиков (слева) и Гильермо Абаскаль.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался об уходе Евгения Мележикова с должности генерального директора красно-белых.

«Хочу сказать большое спасибо от себя Евгению Владимировичу Мележикову за те годы, которые он провел в «Спартаке». Я знаю, что он работал очень много и продуктивно. Спасибо ему за то, что он сделал для нашей команды. Он всегда делал для «Спартака» максимум», — заявил Абаскаль клубной пресс-службе.

20 июня «Спартак» объявил о назначении Олега Малышева на пост генерального директора красно-белых. Ранее эту должность занимал Мележиков, который покинул клуб по соглашению сторон.

В сезоне-2022/23 «Спартак» занял третье место в турнирной таблице чемпионата России.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Евгений Мележиков
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