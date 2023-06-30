Эктов подписал трехлетний контракт с «Краснодаром»
Полузащитник Александр Эктов подписал с «Краснодаром» трехлетний контракт, сообщает пресс-служба клуба.
Соглашение рассчитано до 30 июня 2026 года. Он будет выступать под 23 номером. Ранее стороны достигли принципиального согласия, накануне футболист успешно прошел медосмотр, а сегодня были улажены последние формальности.
27-летний Эктов выступал за «Оренбург» с августа 2020 года. В сезоне-2022/23 футболист забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи в 31 матче за команду во всех турнирах.
Портал Transfermark.com оценивает стоимость игрока в 800 тысяч евро.
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