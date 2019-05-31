Дзюба объяснил, почему равнодушен к теме Глушакова

Форвард "Зенита" Артем Дзюба в интервью "СЭ" признался, что равнодушен к полузащитнику "Спартака" Денису Глушакове. По его мнению, болельщики непостоянны, поэтому их мнение может моментально диаметрально поменяться.

– Вы никогда не высказывались о Глушакове. Неприятен этот человек?

– Я равнодушен к нему. Не хочу его касаться – у него своя жизнь, у меня своя.

– Не думаете, что с ненавистью к нему и этим "Иуда, иуда" уже перебор, не заслужил парень такого?

– Чтобы знать, заслужил или нет, нужно быть в курсе всех нюансов. Какие-то из них мне известны. У нас вообще в России так – сегодня ты король, завтра Иуда и г***о. Золотой середины нет. Я и сам сталкивался с этим: был крысой, а сегодня говорят – Бог футбола. Я живу с тем, что завтра мне опять будут кричать "фантик", "дерево" или "коряга". От этого никто не застрахован.

Но когда ты дал какой-то повод, то, возможно, в чем-то ты виноват, где-то неправ. История должна тебя научить, должен осознать это, в себе покопаться. Самое страшное – когда человек не понимает, не видит за собой косяков. Когда думает – все козлы, а я – Д’Артаньян. Это плохая история. Какой бы ни была ситуация, нужно начать с себя – ведь сам себя не обманешь. Кому-то это удается, и я с одной стороны такими людьми восхищен, а с другой – мне их жаль. Думаю, это трудно. Вот лежишь ты ночью и думаешь, что можешь обмануть весь мир, но себя – нет. И тебе должно быть противно от своих действий, решений и слов. Я не осуждаю ни Глушакова, ни кого-то еще, искренне верю вот во что – а кто мы вообще такие, чтобы кричать "Иуда"? Чтобы не прощать? Вчера вы самогон с ним пили, а сегодня поливаете. Какая-то странная позиция. А что завтра? Он снова будет у вас королем, если забьет гол? Когда у них драки между собой, это вообще странно. Так что каждому стоило бы начать с себя.

Ведь, оскорбляя какого-то игрока, не оскорбляете ли вы и клуб, и себя, если вы – единое целое? То есть, когда мы – чемпионы, то мы все красавцы, а когда что-то пошло не так – ага, этот Иуда, тот кривой, того нафиг. Очень удобно. (Сергей Егоров, Егор Бычков)

Полностью интервью Артема Дзюбы – здесь.