Джикия отметил игру Игнатова в матче с «Рубином»
01:28
Защитник «Спартака» Георгий Джикия после победы над «Рубином» (4:0) в матче Кубка Матч Премьер отметил, что 21-летний Михаил Игнатов большой молодец.
— Вы удивлены прогрессом Игнатова?
— Он большой молодец, старается, хочет доказать всем и остаться в «Спартаке». Сегодня, выйдя на замену, показал, что он очень техничный игрок, обладает хорошим пасом. Всегда ему поможем, рады будем его видеть всегда. Конечно, решение по нему будет принимать главный тренер.
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