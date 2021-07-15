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Джикия отметил игру Игнатова в матче с «Рубином»

01:28
Георгий Джикия (слева). Фото Сергей Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Георгий Джикия (слева). Фото Сергей Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Защитник «Спартака» Георгий Джикия после победы над «Рубином» (4:0) в матче Кубка Матч Премьер отметил, что 21-летний Михаил Игнатов большой молодец.

— Вы удивлены прогрессом Игнатова?

— Он большой молодец, старается, хочет доказать всем и остаться в «Спартаке». Сегодня, выйдя на замену, показал, что он очень техничный игрок, обладает хорошим пасом. Всегда ему поможем, рады будем его видеть всегда. Конечно, решение по нему будет принимать главный тренер.

Спартак — Рубин

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Артем Бухаев все материалы автора

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