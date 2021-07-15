Джикия отметил игру Игнатова в матче с «Рубином»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия после победы над «Рубином» (4:0) в матче Кубка Матч Премьер отметил, что 21-летний Михаил Игнатов большой молодец.

— Вы удивлены прогрессом Игнатова?

— Он большой молодец, старается, хочет доказать всем и остаться в «Спартаке». Сегодня, выйдя на замену, показал, что он очень техничный игрок, обладает хорошим пасом. Всегда ему поможем, рады будем его видеть всегда. Конечно, решение по нему будет принимать главный тренер.