Дюков объяснил, что вкладывает в понятие успешной лиги на примере участия клубов в еврокубках

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал работы с главой РПЛ Сергеем Прядкиным и рассказал о своем вовлеченности в развитие футбола.

— В футболе я с детства, занимался одно время вместе с фехтованием. Работая в «Зените», входил в исполком РФС, участвовал в разработке стратегии развития футбола, — сказал Дюков в эфире телеканала «Матч ТВ». — Хочется ее реализовать. Это амбициозная управленческая задача, я вижу перспективы ее реализации.

С Прядкиным мы давно вместе работаем. Мы все помним, на каких полях приходилось играть 15-20 лет назад. Сейчас растет посещаемость, есть потенциал для развития. Лига знает наши ожидания, мы хотим видеть коммерчески и спортивно успешную лигу. Спортивная составляющая — это участие российских клубов в еврокубках.