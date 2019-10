«Доброе, nice to meet you». Тедеско познакомился с Рассказовым

«Спартак» продолжает подготовку к домашнему матчу 13-го тура РПЛ против «Рубина». В четверг красно-белые провели очередную тренировку под руководством нового главного тренера Доменико Тедеско.

Как информирует клубная пресс-служба, сегодня первую тренировку под руководством 34-летнего немецкого специалиста провели вернувшиеся из молодежной сборной России голкипер Александр Максименко, защитник Николай Рассказов, полузащитники Максим Глушенков и Наиль Умяров. Кроме того, к работе с командой присоединились хавбеки Джано Ананидзе и Алекс Крал, выступавшие за сборные Грузии и Чехии соответственно.

Перед началом занятия Тедеско поздоровался со своими игроками на их языке, а также поинтересовался у Рассказова, как он сыграл за молодежку: «Доброе, nice to meet you. How are you? (приятно познакомится, как дела — англ.) В сборной как сыграл?» Рассказов ответил, что принял участие только в одной игре.

Матч «Спартак» — «Рубин» пройдет в субботу, 19 октября, начало игры — в 16.30. «СЭ» проведет онлайн-трансляцию встречи.

