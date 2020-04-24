Дмитрий Парфенов рассказал, что такое «спартаковский дух»

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов рассказал о том, что такое «спартаковский дух».

Парфенов в качестве игрока выступал за «Спартак» с 1998-го по 2005 год.

— Это просто максимальное отношение к каждому занятию, моменту, эпизоду, всему тому, что ты делаешь, — приводит слова Парфенова РИА Новости. — И без болельщиков этого духа быть не может.

— Атмосфера, царившая в команде Олега Романцева в 90-х, потеряна навсегда или ее возможно воссоздать в нынешних реалиях?

— Не знаю. У каждого свое время. Опять же, смотря какая атмосфера — в быту, в Тарасовке, на стадионе? Если про «химию» внутри команды, то «Спартак» — это большой клуб с большими традициями. Поэтому я надеюсь, что такие моменты к «красно-белым» вернутся.

— Вы в своей работе используете какие-то моменты у Романцева?

— У каждого своя жизнь, не существует шаблонных эпизодов. Есть вещи, направления, но как можно их построить? Вот, Романцев, грубо говоря, сказал вот это. И мне нужно это же сказать? Мне в карьере повезло с тренерами, в том числе и с Олегом Ивановичем. Конечно, хорошее надо брать у всех, было бы глупо не использовать тот багаж, который я получил будучи игроком. При этом мне хочется быть самим собой.