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Комбаров: «Абаскаль слишком молодой тренер для «Спартака». Он — мистер-загадка»

Комбаров назвал нового главного тренера «Спартака» мистером-загадкой
Карен Саркисян
Корреспондент
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Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров прокомментировал назначение Гильермо Абаскаля главным тренером московского клуба.

Вчера, 10 июня, красно-белые объявили о подписании контракта с 33-летним испанцем.

«До этого я не знал Абаскаля, — приводит слова Комборова «РБК Спорт». — Первый раз Гильермо услышал только тогда, когда его поставили на должность тренера. Ваноли немного расстроил в этом плане, говорить, что предал — слишком громко, сейчас многое твориться в мире, поэтому осуждать кого-то бессмысленно. Но Абаскаль слишком молодой тренер для «Спартака». Только начал свою карьеру, еще ничего не добился, поэтому на данный момент для всех он — мистер-загадка. Посмотрим на результаты».

В прошедшем сезоне Абаскаль тренировал «Базель», с которым занял второе место в чемпионате Швейцарии. Также тренер возглавлял швейцарские «Кьяссо» и «Лугано», итальянский «Асколи» и греческий «Волос».

Источник: https://sportrbc.ru/news/62a4636e9a79474f820c2667?from=newsfeed
Дмитрий Комбаров
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РПЛ
ФК Базель
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Гамид Агаларов

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Матео Кассьерра

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Дмитрий Полоз

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Ростов

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П
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Далер Кузяев

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Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

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И К Ж
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