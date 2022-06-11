Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров прокомментировал назначение Гильермо Абаскаля главным тренером московского клуба.

Вчера, 10 июня, красно-белые объявили о подписании контракта с 33-летним испанцем.

«До этого я не знал Абаскаля, — приводит слова Комборова «РБК Спорт». — Первый раз Гильермо услышал только тогда, когда его поставили на должность тренера. Ваноли немного расстроил в этом плане, говорить, что предал — слишком громко, сейчас многое твориться в мире, поэтому осуждать кого-то бессмысленно. Но Абаскаль слишком молодой тренер для «Спартака». Только начал свою карьеру, еще ничего не добился, поэтому на данный момент для всех он — мистер-загадка. Посмотрим на результаты».

В прошедшем сезоне Абаскаль тренировал «Базель», с которым занял второе место в чемпионате Швейцарии. Также тренер возглавлял швейцарские «Кьяссо» и «Лугано», итальянский «Асколи» и греческий «Волос».