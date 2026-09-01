Жирков о работе в тренерском штабе Гусева в «Динамо»: «Это была огромная ответственность»

Бывший тренер «Динамо» Юрий Жирков в интервью «СЭ» ответил на вопрос о работе в тренерском штабе Ролана Гусева.

— Юрий Валентинович, два месяца назад вы покинули тренерский штаб «Динамо». Как оцениваете период своей работы?

— Когда меня только пригласили, была огромная ответственность. Сразу топ-клуб России, конечно, было тяжеловато. После двух недель уже втянулся, а покидал клуб и вовсе с какой-то горчинкой.

— Как вам совместная работа с Роланом Гусевым? Что почерпнули из нее?

— С самого первого дня своей работы я внимательно за всем смотрел, вникал во все процессы. Как работает Гусев, Роман Шаронов, Алексей Радевич (бывший видеоаналитик «Динамо» — прим. «СЭ»). Наблюдал и учился. Иногда они мне давали задания, которые я старался выполнять.

Очень сложно выделить что-то конкретное, но в целом за небольшой срок я научился очень многому. Меня поражала работа Гусева внутри штаба. Нравится, как он расписывает задачи — от физподготовки до всего остального. Раньше я думал, что все происходит по-другому.

(Давид Петросян)