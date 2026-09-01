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Жирков о работе в тренерском штабе Гусева в «Динамо»: «Это была огромная ответственность»

Бывший тренер «Динамо» Юрий Жирков в интервью «СЭ» ответил на вопрос о работе в тренерском штабе Ролана Гусева.

— Юрий Валентинович, два месяца назад вы покинули тренерский штаб «Динамо». Как оцениваете период своей работы?

— Когда меня только пригласили, была огромная ответственность. Сразу топ-клуб России, конечно, было тяжеловато. После двух недель уже втянулся, а покидал клуб и вовсе с какой-то горчинкой.

— Как вам совместная работа с Роланом Гусевым? Что почерпнули из нее?

— С самого первого дня своей работы я внимательно за всем смотрел, вникал во все процессы. Как работает Гусев, Роман Шаронов, Алексей Радевич (бывший видеоаналитик «Динамо» — прим. «СЭ»). Наблюдал и учился. Иногда они мне давали задания, которые я старался выполнять.

Очень сложно выделить что-то конкретное, но в целом за небольшой срок я научился очень многому. Меня поражала работа Гусева внутри штаба. Нравится, как он расписывает задачи — от физподготовки до всего остального. Раньше я думал, что все происходит по-другому.

(Давид Петросян)

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Ролан Гусев
Юрий Жирков
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 6 0 0 11-4 18
2
 Спартак 6 4 1 1 11-5 13
3
 Зенит 6 4 0 2 13-4 12
4
 ЦСКА 6 3 3 0 9-6 12
5
 Балтика 6 3 1 2 10-6 10
6
 Динамо 6 3 1 2 8-7 10
7
 Рубин 6 2 3 1 9-8 9
8
 Динамо Мх 6 3 0 3 10-10 9
9
 Оренбург 6 1 4 1 5-7 7
10
 Ахмат 6 1 3 2 9-8 6
11
 Крылья Советов 6 1 3 2 8-10 6
12
 Ростов 6 1 2 3 7-10 5
13
 Родина 6 1 1 4 8-17 4
14
 Локомотив 6 0 3 3 5-8 3
15
 Акрон 6 0 3 3 6-15 3
16
 Факел 6 0 2 4 3-7 2
Результаты / календарь
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30 тур
5.09 14:00 Крылья Советов – Краснодар - : -
5.09 16:30 Зенит – ЦСКА - : -
5.09 19:00 Ростов – Факел - : -
6.09 14:00 Оренбург – Акрон - : -
6.09 16:15 Динамо Мх – Родина - : -
6.09 18:30 Динамо – Спартак - : -
6.09 20:45 Балтика – Локомотив - : -
7.09 19:30 Рубин – Ахмат - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 5 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 4 1 0
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