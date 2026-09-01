Источник: переход Луиса Энрике из «Зенита» в «Рому» находится на грани срыва

Переход полузащитника «Зенита» Луиса Энрике в «Рому» может сорваться, сообщает журналист Пабло Оливейра.

По информации источника, несмотря на договоренность между клубами, сделка может не состояться из-за противоречий финансового и бюрократического характера между «Зенитом» и 25-летним бразильцем.

Луис Энрике в январе перешел в «Зенит» из «Ботафого». С того момента он провел 54 матча во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 7 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильца в 24 миллиона евро. Его контракт с клубом рассчитан до 2028 года.