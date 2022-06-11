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Агент Кухты — о дополнительной неделе отпуска: «Поговорили с Цорном, все будет нормально»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Агент Милан Мартинович, представляющий интересы нападающего «Локомотива» Яна Кухты, ответил на вопрос «СЭ» о дополнительной неделе отпуска для своего клиента.

Ранее Мартинович в интервью «СЭ» заявил о необходимости дополнительных выходных для игрока из-за игр в Лиги наций за сборную Чехии.

«Дополнительная неделя отпуска? Мы поговорили с Цорном. Я думаю, все будет нормально. Спортивному блоку необходимо поговорить с тренерским штабом. Но никаких проблем не должно быть. Все будет хорошо», — сказал Мартинович «СЭ».

Кухта перешел в «Локомотив» в зимнее трансферное окно. В текущем сезоне 25-летний чех сыграл в 9 матчах за «Локомотив» в РПЛ, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.

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 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
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