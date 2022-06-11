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Вратарь Довбня продлил контракт с московским «Торпедо»

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Вратарь московского «Торпедо» Александр Довбня продлил контракт с командой, информирует пресс-служба клуба.

35-летний голпикер присоединился к московскому клубу в январе 2021 года. Новое соглашение футболиста с «Торпедо» рассчитано на один сезон.

В прошедшем сезоне Довбня провел 6 матчей за клуб во всех турнирах, из которых 3 отстоял на ноль.

«Торпедо» заняло первое место в сезоне-2021/22 Олимп ФНЛ и напрямую вышло в в Тинькофф РПЛ.

Источник: https://torpedo.ru/news/43819/
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