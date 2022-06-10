33-летний Абаскаль стал новым главным тренером «Спартака»

Главный тренер «Базеля» Гильермо Абаскаль возглавил «Спартак», сообщается на официальном сайте клуба.

Сроки контракта с 33-летним испанцем не сообщаются.

Абаскаль в минувшем сезоне вместе с «Базелем» занял второе место в чемпионате Швейцарии.

Испанский специалист начинал тренерскую карьеру в юношеской команде «Севильи», затем возглавлял швейцарские «Кьяссо» и «Лугано», а также был главным тренером итальянского «Асколи» и греческого «Волоса».