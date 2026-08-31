Сколько «Зенит» хочет получить за Луиса Энрике. Инсайды «СЭ»
«Рома» сделала новое предложение по нападающему «Зенита» Луису Энрике, утверждает журналист ESPN Бруно Андраде. По его данным, клуб из столицы Италии готов заплатить за 25-летнего бразильца 38 миллионов евро, а также включить в сделку пункт о бонусах в размере 5 миллионов, в случае если футболист достигнет определенных показателей.
По информации «СЭ», диалог между итальянцами и чемпионами России действительно идет, но пока стороны не пришли к соглашению. На поиски компромисса остается всего один день — летняя заявочная кампания закрывается в Серии А 1 сентября в 21.00 по петербургскому времени.
По нашим сведениям, сделка еще не закрыта по двум причинам. Первая: размер компенсации — «Зенит» хочет получить за вингера гарантированные 40 миллионов евро. Напомним, что в январе 2025-го сине-бело-голубые заплатили за Луиса Энрике 28 миллионов (еще 3 миллиона в качестве бонусов за индивидуальные достижения футболист не выбил).
Вторая: форма оплаты — в Санкт-Петербурге настаивают на одном, максимум двух траншах. Здесь есть и некоторые опасения, связанные с переводами за предыдущие трансферы, и, главное, средства нужны здесь и сейчас. В РПЛ «окно» захлопнется только 11 сентября — и чемпионы намерены сразу вложить деньги, вырученные за возможную продажу Луиса Энрике, в усиление состава. Приоритетные позиции: центральный хавбек, правый защитник и игрок в атаку.
Изначально римляне предлагали за Луиса Энрике 33 миллиона евро плюс 5 миллионов бонусами, однако «Зенит» ответил отказом. Вместе с тем о платной аренде речь никогда не шла — только о полноценном приобретении прав «Ромой».
В составе невского клуба Луис Энрике провел 54 официальных матча во всех турнирах, забил 8 мячей и сделал 7 голевых передач. Transfermarkt.de оценивает нынешнюю стоимость игрока в 24 миллиона евро.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|6
|6
|0
|0
|11-4
|18
|
2
|Спартак
|6
|4
|1
|1
|11-5
|13
|
3
|Зенит
|6
|4
|0
|2
|13-4
|12
|
4
|ЦСКА
|6
|3
|3
|0
|9-6
|12
|
5
|Балтика
|6
|3
|1
|2
|10-6
|10
|
6
|Динамо
|6
|3
|1
|2
|8-7
|10
|
7
|Рубин
|6
|2
|3
|1
|9-8
|9
|
8
|Динамо Мх
|6
|3
|0
|3
|10-10
|9
|
9
|Оренбург
|6
|1
|4
|1
|5-7
|7
|
10
|Ахмат
|6
|1
|3
|2
|9-8
|6
|
11
|Крылья Советов
|6
|1
|3
|2
|8-10
|6
|
12
|Ростов
|6
|1
|2
|3
|7-10
|5
|
13
|Родина
|6
|1
|1
|4
|8-17
|4
|
14
|Локомотив
|6
|0
|3
|3
|5-8
|3
|
15
|Акрон
|6
|0
|3
|3
|6-15
|3
|
16
|Факел
|6
|0
|2
|4
|3-7
|2
|5.09
|14:00
|Крылья Советов – Краснодар
|- : -
|5.09
|16:30
|Зенит – ЦСКА
|- : -
|5.09
|19:00
|Ростов – Факел
|- : -
|6.09
|14:00
|Оренбург – Акрон
|- : -
|6.09
|16:15
|Динамо Мх – Родина
|- : -
|6.09
|18:30
|Динамо – Спартак
|- : -
|6.09
|20:45
|Балтика – Локомотив
|- : -
|7.09
|19:30
|Рубин – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|5
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|
|
Маркиньос
Спартак
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|5
|1
|1
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|4
|1
|0