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Луис Энрике может перейти из Зенита в Рому: сколько хочет получить российский клуб — инсайды

Сколько «Зенит» хочет получить за Луиса Энрике. Инсайды «СЭ»

Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
Луис Энрике.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Рассказываем о параметрах возможной сделки между чемпионами России и «Ромой».

«Рома» сделала новое предложение по нападающему «Зенита» Луису Энрике, утверждает журналист ESPN Бруно Андраде. По его данным, клуб из столицы Италии готов заплатить за 25-летнего бразильца 38 миллионов евро, а также включить в сделку пункт о бонусах в размере 5 миллионов, в случае если футболист достигнет определенных показателей.

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По информации «СЭ», диалог между итальянцами и чемпионами России действительно идет, но пока стороны не пришли к соглашению. На поиски компромисса остается всего один день — летняя заявочная кампания закрывается в Серии А 1 сентября в 21.00 по петербургскому времени.

По нашим сведениям, сделка еще не закрыта по двум причинам. Первая: размер компенсации — «Зенит» хочет получить за вингера гарантированные 40 миллионов евро. Напомним, что в январе 2025-го сине-бело-голубые заплатили за Луиса Энрике 28 миллионов (еще 3 миллиона в качестве бонусов за индивидуальные достижения футболист не выбил).

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Вторая: форма оплаты — в Санкт-Петербурге настаивают на одном, максимум двух траншах. Здесь есть и некоторые опасения, связанные с переводами за предыдущие трансферы, и, главное, средства нужны здесь и сейчас. В РПЛ «окно» захлопнется только 11 сентября — и чемпионы намерены сразу вложить деньги, вырученные за возможную продажу Луиса Энрике, в усиление состава. Приоритетные позиции: центральный хавбек, правый защитник и игрок в атаку.

Изначально римляне предлагали за Луиса Энрике 33 миллиона евро плюс 5 миллионов бонусами, однако «Зенит» ответил отказом. Вместе с тем о платной аренде речь никогда не шла — только о полноценном приобретении прав «Ромой».

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В составе невского клуба Луис Энрике провел 54 официальных матча во всех турнирах, забил 8 мячей и сделал 7 голевых передач. Transfermarkt.de оценивает нынешнюю стоимость игрока в 24 миллиона евро.

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Луис Энрике (футболист)
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Судейство в РПЛ стало лучше — если верить статистике
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 6 0 0 11-4 18
2
 Спартак 6 4 1 1 11-5 13
3
 Зенит 6 4 0 2 13-4 12
4
 ЦСКА 6 3 3 0 9-6 12
5
 Балтика 6 3 1 2 10-6 10
6
 Динамо 6 3 1 2 8-7 10
7
 Рубин 6 2 3 1 9-8 9
8
 Динамо Мх 6 3 0 3 10-10 9
9
 Оренбург 6 1 4 1 5-7 7
10
 Ахмат 6 1 3 2 9-8 6
11
 Крылья Советов 6 1 3 2 8-10 6
12
 Ростов 6 1 2 3 7-10 5
13
 Родина 6 1 1 4 8-17 4
14
 Локомотив 6 0 3 3 5-8 3
15
 Акрон 6 0 3 3 6-15 3
16
 Факел 6 0 2 4 3-7 2
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5.09 14:00 Крылья Советов – Краснодар - : -
5.09 16:30 Зенит – ЦСКА - : -
5.09 19:00 Ростов – Факел - : -
6.09 14:00 Оренбург – Акрон - : -
6.09 16:15 Динамо Мх – Родина - : -
6.09 18:30 Динамо – Спартак - : -
6.09 20:45 Балтика – Локомотив - : -
7.09 19:30 Рубин – Ахмат - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 5 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 4 1 0
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