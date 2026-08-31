Сколько «Зенит» хочет получить за Луиса Энрике. Инсайды «СЭ»

Рассказываем о параметрах возможной сделки между чемпионами России и «Ромой».

«Рома» сделала новое предложение по нападающему «Зенита» Луису Энрике, утверждает журналист ESPN Бруно Андраде. По его данным, клуб из столицы Италии готов заплатить за 25-летнего бразильца 38 миллионов евро, а также включить в сделку пункт о бонусах в размере 5 миллионов, в случае если футболист достигнет определенных показателей.

По информации «СЭ», диалог между итальянцами и чемпионами России действительно идет, но пока стороны не пришли к соглашению. На поиски компромисса остается всего один день — летняя заявочная кампания закрывается в Серии А 1 сентября в 21.00 по петербургскому времени.

По нашим сведениям, сделка еще не закрыта по двум причинам. Первая: размер компенсации — «Зенит» хочет получить за вингера гарантированные 40 миллионов евро. Напомним, что в январе 2025-го сине-бело-голубые заплатили за Луиса Энрике 28 миллионов (еще 3 миллиона в качестве бонусов за индивидуальные достижения футболист не выбил).

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Вторая: форма оплаты — в Санкт-Петербурге настаивают на одном, максимум двух траншах. Здесь есть и некоторые опасения, связанные с переводами за предыдущие трансферы, и, главное, средства нужны здесь и сейчас. В РПЛ «окно» захлопнется только 11 сентября — и чемпионы намерены сразу вложить деньги, вырученные за возможную продажу Луиса Энрике, в усиление состава. Приоритетные позиции: центральный хавбек, правый защитник и игрок в атаку.

Изначально римляне предлагали за Луиса Энрике 33 миллиона евро плюс 5 миллионов бонусами, однако «Зенит» ответил отказом. Вместе с тем о платной аренде речь никогда не шла — только о полноценном приобретении прав «Ромой».

В составе невского клуба Луис Энрике провел 54 официальных матча во всех турнирах, забил 8 мячей и сделал 7 голевых передач. Transfermarkt.de оценивает нынешнюю стоимость игрока в 24 миллиона евро.