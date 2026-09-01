Жирков о чемпионской гонке РПЛ: «Стабильно сейчас идет только «Краснодар» со своей серией побед»

Бывший футболист сборной России Юрий Жирков в интервью «СЭ» поделился мнением о чемпионской гонке РПЛ-2026/27.

— Что думаете о чемпионской гонке РПЛ?

— В чемпионской гонке будут принимать участие все те же команды. «Краснодар», «Зенит» плюс «Спартак».

— «Зенит» проиграл «Родине» и «Спартаку». Нет ощущения, что в этом сезоне питерцы могут упустить чемпионство?

— Матч против «Спартака» они провели невнятно. Но не думаю, что «Зенит» выключится из гонки.

— Как раз после встречи с красно-белыми Дивеев заявлял, что «Спартак» даже не претендент на чемпионство.

— Он имеет право на свое мнение.

— А вы видите «Спартак» претендентом?

— Можно обыграть «Зенит», а потом не одолеть «Оренбург». Будут уже по-другому говорить. Пока рано делать выводы. Стабильно сейчас идет только «Краснодар» со своей серией побед, — сказал Жирков «СЭ».

После шестого тура «Краснодар» (18 очков) занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, «Спартак» (13 очков) — второе место, «Зенит» (12 очков) — третье место.

(Давид Петросян)