Дмитрий Комбаров: «Чувствую себя гораздо моложе, любую нагрузку выдерживаю спокойно»

Бывший защитник «Спартака» и сборной России Дмитрий Комбаров, с этого сезона выступающий за «Крылья Советов», в интервью «СЭ» рассказал о подготовке ко второй части сезона, благотворительности и съемках в кино.

— Как здоровье, Дмитрий?

— Понимаю, к чему клоните. Да, перед зимней паузой пропустил из-за травмы четыре матча, но сейчас все в порядке. На сборах в Турции с самого начала работаю в общей группе.

— 22 января вам исполнилось 33 года. День рождения всегда выпадает на сборы?

— Конечно. Уже привык. Но если хочется отметить дома, позвать родных, друзей, в перерывах между сборами можно наверстать.

— Как команда поздравила?

— В «Крыльях» имениннику дарят клубную футболку, где цифра на спине символизирует возраст игрока. Так что мне вручили майку с номером 33.

— В «Спартаке» такая же традиция?

— Нет. Там на ужин выносили торт со свечками.

— В какие моменты ощущаете, что 33 — это по футбольным меркам уже прилично?

— Честно, чувствую себя гораздо моложе. Что в жизни, что на поле. На сборах любую нагрузку выдерживаю спокойно, как и пять лет назад.

— А брат?

— То же самое. И физическое состояние, и душевное у нас точно не на 33. (Александр Кружков)

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