Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов прокомментировал ничью с ЦСКА (2:2) в 27-м туре чемпионата России.

– Живая игра получилась, приятная для зрителей, – сказал Хохлов. – Но получился результат, не устраивающий ни одну команду, ни другую. То, что происходило на поле, будем разбирать позже.

– Показалось, что каждый стандарт у ваших ворот приводил к опасному моменту. Это системные ошибки или индивидуальные?

– Индивидуальные ошибки, конечно. Стандартные положения – секунду, кто-то кого-то опередил. В Уфе мы два гола забили, сегодня пропустили. Сегодня у ЦСКА стандарты пошли, а у нас – нет. (Александр Рогулев)​

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