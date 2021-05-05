Дмитрий Черышев, отец полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева, в разговоре с «СЭ» прокомментировал отставку Хави Грасии с поста главного тренера испанского клуба.

«Очень хороший и квалифицированный специалист, европейский тренер. У него очень хорошо получалось в Англии, когда он работал в «Уотфорде». Мне понравилась его «Малага», это была веселая и техничная команда, которая создавала много проблем всем соперникам. Может ли у него получиться в «Спартаке»? Не знаю, кого они назначат. Трудно предположить, получилось бы у него в московской команде или нет, но он сильный тренер», — сказал Черышев «СЭ».

Экс-наставник «Рубина» возглавил «Валенсию» перед началом сезона. Команда в настоящее время находится на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 36 очков в 34 матчах. Клуб потерял шансы на выход в еврокубки.

(Сергей Федоров)