Источник: «Краснодар» пытается подписать контракт с Антоном Заболотным

«Краснодар» планирует укрепить состав форвардом «Сочи» Антоном Заболотным, утверждает «РБ Спорт» 5 мая.

У Заболотного истекает срок контракта с «Сочи» — и около полутора месяцев назад речь шла о возможности продления, но на условиях, в два раза худших по сравнению с текущим договором (500 тысяч евро вместо миллиона). «Быки» планируют договориться с Заболотным о контракте, предложив ему лучшие условия — выше тех, которые предлагает «Сочи».

В текущем сезоне Заболотный в 25 матчах РПЛ забил 9 голов и сделал три голевые передачи.