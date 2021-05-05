Источник: «Краснодар» пытается подписать контракт с Антоном Заболотным
19:40
«Краснодар» планирует укрепить состав форвардом «Сочи» Антоном Заболотным, утверждает «РБ Спорт» 5 мая.
У Заболотного истекает срок контракта с «Сочи» — и около полутора месяцев назад речь шла о возможности продления, но на условиях, в два раза худших по сравнению с текущим договором (500 тысяч евро вместо миллиона). «Быки» планируют договориться с Заболотным о контракте, предложив ему лучшие условия — выше тех, которые предлагает «Сочи».
В текущем сезоне Заболотный в 25 матчах РПЛ забил 9 голов и сделал три голевые передачи.
Дополнительная информация:
https://bookmaker-ratings.ru/news/krasnodar-dogovarivaetsya-po-perehodu-zabolotnogo/
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 29-й тур. Локомотив — Динамо, ЦСКА — Краснодар и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры
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