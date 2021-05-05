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Источник: «Краснодар» пытается подписать контракт с Антоном Заболотным

19:40
Антон Заболотный. Фото Дарья Исаева., «СЭ»
Антон Заболотный. Фото Дарья Исаева., «СЭ»
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«Краснодар» планирует укрепить состав форвардом «Сочи» Антоном Заболотным, утверждает «РБ Спорт» 5 мая.

У Заболотного истекает срок контракта с «Сочи» — и около полутора месяцев назад речь шла о возможности продления, но на условиях, в два раза худших по сравнению с текущим договором (500 тысяч евро вместо миллиона). «Быки» планируют договориться с Заболотным о контракте, предложив ему лучшие условия — выше тех, которые предлагает «Сочи».

В текущем сезоне Заболотный в 25 матчах РПЛ забил 9 голов и сделал три голевые передачи.

Дополнительная информация:

https://bookmaker-ratings.ru/news/krasnodar-dogovarivaetsya-po-perehodu-zabolotnogo/

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