Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов рассказал о подготовке команды к матчу 29-го тура Тинькофф РПЛ с «Зенитом».

— Готовимся к игре с «Зенитом» в плановом порядке. У нас есть небольшие потери в составе, но ребята восстанавливаются. К этой игре все должны быть в строю при любом раскладе. У «Зенита» практически два полноценных состава. Даже если соперник потерял Кузяева и Ракицкого, то команда укомплектована квалифицированными футболистами, игроками сборных. В преддверии Евро им нужно многое доказать тренерскому штабу, поэтому мы не ждем легкой игры. К нам едет чемпион. Этим все сказано, — цитирует тренера сайт уфимцев.

— Можно ли назвать «Зенит» самым топовым соперником из тех, с кем вы уже встречались в чемпионате?

— Безусловно, этот соперник стоит особняком — у них три чемпионства подряд. Но когда я сюда приходил, то сразу сказал, что мы не смотрим на вывески. Нужно в каждом матче показывать тот футбол, который мы хотим видеть и добывать очки, чтобы сохранить команду в премьер-лиге.

— Вы уже обыграли «Спартак», сыграли вничью с ЦСКА и все это на выезде. У вас есть особенные чувства, что на старте получили приятные результаты с топовыми соперниками?

— Прежде всего хотелось изменить игру, чтобы болельщики ходили на футбол и видели команду, которая агрессивно играет в футбол с любым соперником. Игра с «Зенитом» может стать определяющей для нашего клуба. Очень хочется, чтобы наши болельщики поддержали нас в этом матче.

Встреча пройдет в Уфе 8 мая. Начало матча — 14.00 (мск).