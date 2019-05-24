"Динамо" обратилось к болельщикам перед возвращением на обновленный стадион

"Динамо" на своем официальном сайте опубликовало обращение к болельщикам перед воскресным матчем 30-го тура РПЛ против "Арсенала". Это встреча станет первой на обновленном стадионе "Динамо".

– Уважаемые болельщики!



В преддверии матча 30-го тура российской премьер-лиги между командами ФК "Динамо" (Москва) и "Арсенал" (Тула) и долгожданного возвращения домой на нашу обновленную арену руководство, игроки и тренерский штаб нашей команды благодарят вас за оказанную поддержку в этом сезоне. С первого матча в Туле, который посетили более 2,5 тысяч наших болельщиков и до недельной давности выезда в Красноярск, где рядом с командой были две сотни поклонников бело-голубых, футболисты чувствовали вашу поддержку, ваши переживания и старались делать все возможное, чтобы доставлять вам радость побед и забитых мячей.



Нам очень приятно, что в нынешнем чемпионате, по всей видимости, будет установлен рекорд по количеству болельщиков, оформивших "золотой сезон"! Так давайте вместе красиво закроем этот футбольный год! Напоминаем, что перед началом игры состоится гала-презентация гимна "Динамо", написанного нашим давним и преданным болельщиком, певцом, композитором, блюз– и рок-музыкантом Николаем Арутюновым.



Это будет красочная и по-домашнему трогательная церемония для вас, болельщики "Динамо", и непосредственно с вашим участием, поэтому мы просим вас заранее занять свое место на трибунах стадиона. На каждом кресле вы увидите синие и белые модули. Это часть большого перфоманса. Для того, чтобы все задуманное получилось, огромная просьба поднять данный модуль перед собой по команде ведущего перед игрой. Не рвите, не сгибайте, не выбрасывайте, не перемещайте данные модули. Красота общей картины зависит от каждого из вас!



На основании этого мы обращаем ваше внимание, что праздничная программа непосредственно в чаше футбольного стадиона начнется за 40 минут до стартового свистка, то есть в 13:20! Мы призываем вас прибывать на арену заранее и пользоваться услугами московского метрополитена, так как в связи с необходимостью повышенных мер безопасности, связанных с проведением первого матча на новом стадионе, парковка на ВТБ Арена Парк работать НЕ БУДЕТ! Просим отнестись к этому решению с пониманием.



Также обращаемся к вам с просьбой отказаться от использования пиротехнических и других запрещенных средств, воздержаться от расистских выкриков на матче в Петровском парке, а также напоминаем вам про ужесточение мер наказания за правонарушения во время футбольных матчей. Так, за грубое нарушение правил налагается штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей или арест сроком до 15 суток и запрет на посещение матчей от года до семи лет. Также информируем, что досмотр всех согласованных средств поддержки будет осуществляться на входе трибуны D (вход G5). Двери нашего стадиона будут открыты для всех вас с 11:30. Ждем Вас! Давайте вместе покажем, как нужно болеть за "Динамо"! – говорится в обращении клуба.

Уважаемые болельщики!

В преддверии матча 30-го тура Российской Премьер-Лиги между командами ФК "Динамо" (Москва) и "Арсенал" (Тула) и долгожданного возвращения домой на нашу обновленную арену мы обращаемся к каждому из вас: https://t.co/a5ioBApswK#МыДома #твоякоманДа pic.twitter.com/C1LCNScmyE – FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) 24 мая 2019 г.

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