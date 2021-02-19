Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал «СЭ» поражение «Краснодара» от загребского «Динамо» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы (2:3).

«Если бы это была единичная ситуация, то можно было и списать на какое-то невезение. Безусловно, наши команды оказались не готовы к встрече с европейцами. К сожалению, не смогли, никто не смог. Эту ситуацию необходимо рассматривать не в контексте неудачи одного клуба, а нужно в целом разбираться. Мне кажется, мы немного отстаем в подготовке. Возможно, Министерство спорта и футбольные начальники должны задуматься над новой системой подготовки и адаптации наших футболистов для серьезного европейского футбола. Вы сами все видите, наш футбол отличается от европейского. Сами с собой то мы прекрасно играем, а как выходим на международную арену, то все. Там уже немного другие стандарты, а мы до них не дотягиваем. Перекаченные легионерами клубы не показывают достойный уровень, в итоге получается Russian Version. Мы имеем возможность встречаться с хорошими командами Европы, для нас это подлинная проверка, а мы ее не проходим», — сказал Милонов «СЭ».

Милонов также предположил причины отставания российского футбола.

«Сейчас вырастают скорости, развиваются технологии, а мы остановились на одном месте. Бесят все эти напыщенные плакаты, которые висят по городу. Например, в Петербурге «Зенит» со львами. Все хорошо, конечно, но не плакатами будьте сильны, а результатами. Слишком помпезно относятся к нашим футболистам. Слишком сильно их тешат гордыней, и это мешает осознать им свое подлинное место», — добавил Милонов.

Ответная встреча пройдет в Загребе 25 февраля.

(Артем Бухаев)