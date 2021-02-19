Ребров выставил на благотворительный аукцион майку Мбаппе с автографом

Вратарь «Спартака» Артем Ребров выставил на благотворительный аукцион майку нападающего «ПСЖ» Кильяна Мбаппе с автографом футболиста.

«До сегодняшнего дня я не разыгрывал на столько ценные лоты в Instagram. Но, поскольку проводить их пока что так и не представляется возможным, а Кильян Мбаппе предоставил прекрасный повод своим хет-триком «Барселоне», давайте попробуем. Сразу хочу сказать, что футболку была подписана и передана для нас примерно 1 год назад, не с последнего матча», — написал Ребров.

Голкипер красно-белых добавил, что все собранные средства будут направлены в благотворительный фонд.