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Ребров выставил на благотворительный аукцион майку Мбаппе с автографом

11:14
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Вратарь «Спартака» Артем Ребров выставил на благотворительный аукцион майку нападающего «ПСЖ» Кильяна Мбаппе с автографом футболиста.

«До сегодняшнего дня я не разыгрывал на столько ценные лоты в Instagram. Но, поскольку проводить их пока что так и не представляется возможным, а Кильян Мбаппе предоставил прекрасный повод своим хет-триком «Барселоне», давайте попробуем. Сразу хочу сказать, что футболку была подписана и передана для нас примерно 1 год назад, не с последнего матча», — написал Ребров.

Публикация от Artem Rebrov (@rebrov32)

Голкипер красно-белых добавил, что все собранные средства будут направлены в благотворительный фонд.

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