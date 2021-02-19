Милота дня: долгожданная встреча Карпина с женой и дочкой. Видео

Жена главного тренера «Ростова» Валерия Карпина Дарья в Instagram выложила видео встречи с мужем после 40-дневной разлуки.

«Ростов» завершил сборы в Марбелье. В Испании «Ростов» провел 35 дней и шесть матчей (4 победы, 1 поражение, 1 ничья).

Команда вчера вернулась в Ростов-на-Дону.

Долгожданная встреча Карпина с женой и дочкой pic.twitter.com/fV9VSbYl43 — Руслан Абушкин (@abushkin2) February 19, 2021

Напомним, что 21 февраля «Ростову» предстоит принять «Ахмат» в матче 1/8 финала Кубка России.

В чемпионате России «Ростов» занимает пятое место, набрав 32 очка за 19 матчей.