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Милота дня: долгожданная встреча Карпина с женой и дочкой. Видео

11:25
Дарья и Валерий Карпины. Фото Instagram
Дарья и Валерий Карпины. Фото Instagram
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Жена главного тренера «Ростова» Валерия Карпина Дарья в Instagram выложила видео встречи с мужем после 40-дневной разлуки.

«Ростов» завершил сборы в Марбелье. В Испании «Ростов» провел 35 дней и шесть матчей (4 победы, 1 поражение, 1 ничья).

Команда вчера вернулась в Ростов-на-Дону.

Напомним, что 21 февраля «Ростову» предстоит принять «Ахмат» в матче 1/8 финала Кубка России.

В чемпионате России «Ростов» занимает пятое место, набрав 32 очка за 19 матчей.

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