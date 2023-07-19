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Денисов: «Джентльменские соглашения уже не существуют, но я счастлив в «Спартаке»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Даниил Денисов поделился мнение о переходах в это трансферное окно в РПЛ.

«Существуют ли еще джентельменские соглашения? Если переходят в другие команды, то нет. Каждый сам решает, где ему играть. Перешел бы я? Сейчас нахожусь в «Спартаке», и я счастлив!» — цитирует Sport24 Денисова.

Этим летом полузащитник Хесус Медина перешел из ЦСКА в «Спартак», а экс-защитник ЦСКА Марио Фернандес присоединилс к «Зениту».

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Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-07-19-denisov-o-gromkikh-transferakh-v-rpl-dzhentlmenskiye-soglasheniya-uzhe-ne-sushchestvuyut-no-ya-schastliv-v-spartake
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Даниил Денисов
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2
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
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 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
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 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
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 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
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9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
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21.07 19:00
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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