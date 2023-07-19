Денисов: «Джентльменские соглашения уже не существуют, но я счастлив в «Спартаке»

Полузащитник «Спартака» Даниил Денисов поделился мнение о переходах в это трансферное окно в РПЛ.

«Существуют ли еще джентельменские соглашения? Если переходят в другие команды, то нет. Каждый сам решает, где ему играть. Перешел бы я? Сейчас нахожусь в «Спартаке», и я счастлив!» — цитирует Sport24 Денисова.

Этим летом полузащитник Хесус Медина перешел из ЦСКА в «Спартак», а экс-защитник ЦСКА Марио Фернандес присоединилс к «Зениту».