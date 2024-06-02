Агент Радмановаца ответил на вопрос о будущем защитника «Балтики»

Боян Минич, агент сербского защитника «Балтики» Николы Радмановаца, ответил на вопрос о будущем своего клиента.

«Пока слишком рано говорить о будущем Николы. После окончания сезона мы подождем звонка от клуба 7-10 дней, тогда ситуация станет более понятной. Но у Радмановаца действующий контракт с «Балтикой», — цитирует Минича «РБ Спорт».

27-летний Радмановац выступает за «Балтику» с июля 2022 года. В сезоне-2023/24 защитник провел 30 матчей за калининградцев во всех турнирах, в которых отдал две результативные передачи.

В следующем сезоне «Балтика» сыграет в первой лиге.