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Менеджер Нурмагомедова: «Усмана попросили покинуть зал, он едет в отель»

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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Менеджер Ризван Магомедов прокомментировал «СЭ» инцидент с бойцом Усманом Нурмагомедовым.

Россиянина вывели из зала после поединка Ислама Махачева и Дастина Порье на турнире UFC 302. Чемпион Bellator в легком весе, родственник Хабиба Нурмагомедова был первым, кто прыгнул в клетку поздравить соотечественника с победой и защитой чемпионского пояса.

«Никто его не задержал, просто попросили удалиться с арены. Он на эмоциях выпрыгнул в октагон. Бывает такое. Никаких проблем нет. Он едет в отель», — сказал Магомедов «СЭ».

Махачев победил Порье удушающим приемом в пятом раунде. Россиянин защитил пояс чемпиона UFC в легком весе. На счету 32-летнего Махачева 26 побед и одно поражение, у 35-летнего Порье 30 побед и 9 поражений. «СЭ» вел текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Дастин Порье
Ислам Махачев
Усман Нурмагомедов
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