«Реал» опять выиграл финал, позволив сопернику выглядеть лучше. Как это работает каждый раз?

Другой уровень ментальности.

«Реал» выиграл Лигу чемпионов. В 15-й раз. Или во второй раз за три сезона. Или в шестой за 11. С какого ракурса ни посмотри, в сухом остатке остается одно — Мадрид создан для победы в этом турнире. Правда, меняются способы достижения результата в решающих матчах. И тут есть место тенденциям.

Вспомните их триумфы в предыдущем десятилетии. В 2014 году «Атлетико» вел до 93-й минуты, но по ходу основного времени «Реал» вдвое перебил соперника и должен был дожимать пораньше. Не говоря уж об овертайме, где вообще случился тотальный переезд. Если там и была команда с лучшим качеством игры, то она носила белую форму.

Спустя два года финал вновь преподнес зрителям дерби. Встреча шла гораздо ровнее, перевеса никто не получил, поэтому и дошло до серии пенальти. Тут, опять же, главное, что «Реал» не позволял оппоненту смотреться ярче на своем фоне. Как и в следующих двух финалах, когда «Ювентусу» и «Ливерпулю» даже при желании не припишешь «заслужили выиграть».

Мадрид 2020-х другой. Возможно, даже более коварный. Два сезона назад он снова бился за трофей с «Ливерпулем». Вы не могли забыть, что произошло в тот вечер. 23:3 по ударам, 9:1 по ударам в створ, рекорд Куртуа по сейвам в финале. И победа «Реала»!

Винисиус Жуниор с кубком Лиги чемпионов. Фото Reuters

Теперь почти то же самое ощутила на себе «Боруссия», которая только за первый тайм набила 1,82 ожидаемых голов — тоже, кстати, рекорд, — а сама, не получив ни одного удара в створ, допустила 0,09. И тут нет лишнего нолика. «Боруссия», которая била в штангу и выводила один на один Адейеми. «Боруссия», которая буквально выключила «Реал» на 70 минут. И «Боруссия», которая все равно проиграла.

Дело в том, что «Реал» всегда остается «Реалом». Неважно, как он играет. Перед Мадридом натурально дрожат. Как дрожал Гризманн, бахнувший в перекладину с точки в 2016-м. Как Кариус. Так и сейчас, когда испанцы дают играть команде напротив, Салах всегда знает: передо мной Куртуа, он вытащит все. Матсен трясется и дарит мяч около своих ворот.

Речь о другом, запредельном уровне ментальности. Они и сами прекрасно знают, что победят, соперники это чувствуют. Именно в этом кроется сила, принимаемая всеми за магию. Может, и не зря, порой такое невозможно рационально объяснить. Кто-то скажет, что «Реал» не заслужил ни прошлую Лигу чемпионов, ни эту. Разве можно выиграть ЛЧ, не заслужив этого? Очень вряд ли.

Футболисты «Реала» качают Карло Анчелотти. Фото Reuters

В результате имеет значение только одно — в чьих руках трофей. А трофей неизменно оказывается в руках Мадрида. Непонятно, почему букмекеры еще принимают ставки на финалы с его участием. Какой смысл? Все ведь прекрасно знают исход. Король меняется и действует по-разному, но в нем всегда течет королевская кровь. И не скоро найдется тот, кто сможет ее пролить.