Максим Деменко: «Краснодар» в психологической яме»

Экс-игрок сборной России, полузащитник Максим Деменко прокомментировал поражение «Краснодара» от «Спартака» (1:6) в матче 21-го тура Тинькофф РПЛ.

«По игре мы все увидели. Никто не ожидал такого результата и от «Спартака», и от «Краснодара». Команды находились, в принципе, в одном положение», – сказал Деменко «СЭ».

Также бывший футболист прокомментировал качество тренерской работы в «Краснодаре».

«Краснодар» сейчас находится в психологической яме. Мусаев все прекрасно понимает. На него психологически оказывают давление. Игра не идет, еще и матч крупно проигран. Я не думаю, что, если сейчас придет новый тренер, что-то кардинально поменяется за оставшееся время. Потому что новый тренер и команда плохо друг друга будут знать, эмоциональности разные пойдут. Но видно, что проблемы серьезные, три замены подряд. Можно же было поменять тактику. Сыграть от обороны, контратаковать. Но Мусаев этого не делает. А потому что есть президент – Сергей Николаевич (Галицкий), который категорически против. Как они говорят, играем в свой футбол, похожий на «Барселону», контролируем мяч. Так нельзя, нужно как-то выстраивать игру. Посмотрим, что будет дальше», – подчеркнул Деменко.

(Елизавета Денисова)

(Елизавета Денисова)